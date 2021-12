Was es mit der Wichteltür in der Osnabrücker Altstadt auf sich hat

Eine kleine Wichteltür ist in der Osnabrücker Altstadt zu finden. Wir haben nachgeforscht, was es damit auf sich hat.

Nina Strakeljahn

Osnabrück. Wer aufmerksam durch die Osnabrücker Altstadt schlendert, hat vielleicht schon die kleine Wichteltür an einem der Häuser entdeckt. Wer und was steckt dahinter?

Am 1. Dezember war da nur eine kleine rote Tür. Dann kam ein Briefkasten hinzu, ein Tannenbäumchen, ein Besen und ein Sack – alles im Miniaturformat. Jeden Tag verändert sich etwas an der kleinen Tür in der Nähe des Heger Tores und manch ei