16-jährige Schülerin in Osnabrück angefahren und weggefahren: Zeugen gesucht

16-Jährige in Osnabrück angefahren: Die Polizei sucht Zeugen nach einer Unfallflucht in der Schölerbergstraße. (Symbolbild)

Jörn Martens

Osnabrück. Ein Autofahrer hat am Donnerstagmorgen in Osnabrück eine Schülerin angefahren und ist weggefahren. Die Polizei sucht Zeugen zur Unfallflucht.

Wie die Polizei mitteilte, befuhr ein Unbekannter am Donnerstagmorgen gegen 7.45 Uhr mit seinem Fahrzeug die Iburger Straße im Osnabrücker Stadtteil Schölerberg. In Höhe der Hausnummer 131 beabsichtigte der Fahrer seinen Kleinwagen in der E