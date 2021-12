Umfrage in Osnabrück: Lassen Sie Ihr Kind gegen Corona impfen?

Im Video sagen Eltern aus Osnabrück ihre Meinung zur Corona-Impfung für Kinder.

Fotos: Tobias Saalschmidt / David Ebener / Collage: Nina Fehrensen

Osnabrück. Kinderimpfungen gegen das Coronavirus sind ab Montag in Osnabrück möglich. Wir waren bei zwei Kindergärten in der Wüste und haben Eltern gefragt, ob sie ihr Kind impfen lassen.

Kinder zwischen fünf und elf Jahren können jetzt auch in Niedersachsen gegen Corona geimpft werden. Was halten Mütter und Väter aus Osnabrück von einer Kinderimpfung gegen Corona?Für die Video-Umfrage waren wir bei zwei Kindergärten in der