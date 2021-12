Weiße Weihnachten in Osnabrück? Wir haben beim DWD nachgefragt. (Symbolfoto)

Osnabrück. 2010 lag zuletzt Schnee an Weihnachten in der Region Osnabrück. Seitdem gab es keine weiße Pracht zum Fest. Die Lücke ist so groß, wie nie zuvor nach einer Messreihe mit Start Anfang der 60er-Jahre. Wie stehen in diesem Jahr die Chancen auf weiße Weihnachten? Der Deutsche Wetterdienst gibt Auskunft.

Grau, kaum Sonne und relativ mild: Das Wetter der vergangenen Tage in Stadt und Landkreis Osnabrück ist trist. Doch nach aktuellen Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) könnte es pünktlich zum Fest kälter werden in Stadt und Landkrei