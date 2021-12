Der gebürtige Osnabrücker Matthias Seestern-Pauly ist von der FDP-Bundestagsfraktion zum familienpolitischen Sprecher ernannt worden.

Archiv/Egmond Seiler

„In der Familienpolitik stehen wir vor vielen Herausforderungen", so Matthias Seestern-Pauly in einer Pressemitteilung. Insbesondere die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und der Ausbau qualitativ hochwertiger Angebote in der fr