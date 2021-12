Filiale von Gina Laura schließt in der Osnabrücker Innenstadt

Die Gina-Laura-Filiale in der Großen Straße schließt am 20. Januar. Bis dahin locken noch einmal viele Rabatte in das Bekleidungsgeschäft.

Arlena Janning

Osnabrück. Nach nicht einmal drei Jahren ist wieder Schluss in Osnabrück: Die Filiale der Modekette Gina Laura in der Großen Straße schließt am 20. Januar.

Erst im März 2019 hatte die Modekette Gina Laura die Filiale in der Osnabrücker Innenstadt eröffnet. Zentral gelegen, in unmittelbarer Nähe zu Kundenmagneten wie C&A, Zara oder L&T, gibt es dort Damenmode ab Kleidergröße 38. Do