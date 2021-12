Corona-Impfungen: Diese Praxen in Stadt und Landkreis Osnabrück bieten zusätzliche Termine an

Mehrere Praxen in der Region Osnabrück bieten zusätzliche Corona-Impfungen an – nicht nur für eigene Patienten. (Symbolfoto)

David Ebener

Osnabrück. Um mehr Menschen in Niedersachsen mit einer Corona-Impfung zu erreichen und angesichts eines wachsenden Bedarfs an Auffrischungsimpfungen weiten 180 niedersächsische Arztpraxen ihre Impfangebote ab sofort aus. Darunter sind auch Mediziner in Stadt und Landkreis Osnabrück.

"Sie bieten pro Woche acht zusätzliche Impfsprechstunden an", teilt die Kassenärztliche Vereinigung Niedersachsen (KVN) mit. Je Landkreis oder kreisfreie Stadt ist jeweils eine Praxis pro 50.000 Einwohner von der KVN ausgewählt worden. "An