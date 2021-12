Ortsbezogene Feuerwerksverbote in Osnabrück: Auch in diesem Jahr könnte das Böllern in der Altstadt an Silvester untersagt sein. (Archivfoto)

Gert Westdörp

Osnabrück. Auch in diesem Jahr soll angesichts der Corona-Lage auf belebten öffentlichen Straßen und Plätzen ein Böllerverbot an Silvester greifen. In Osnabrück soll das Verbot voraussichtlich für die Bereiche gelten, in denen es auch auch beim Jahreswechsel 2020/2021 verboten war, Feuerwerk zu zünden.

Vom 31. Dezember bis zum Ablauf des 1. Januar ist nach der niedersächsischen Corona-Verordnung das Abbrennen von pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie F2 auf belebten öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und Flächen verboten. "Zu den o