In Bussen und Bahnen gilt die 3G-Regel. (Symbolfoto)

imago images/Bihlmayerfotografie

Osnabrück. Die Polizeidirektion Osnabrück beteiligt sich an landesweiten Kontrollen der Corona-Regeln im öffentlichen Nahverkehr am Donnerstag, 16. Dezember. Auch in Stadt und Landkreis müssen Fahrgäste in Bussen und Bahnen mit Kontrollen rechnen.

"Unterstützt werden die Beamten durch die Bereitschaftspolizei Niedersachsen wie auch durch die Bundespolizei", heißt es in einer Ankündigung der Polizeidirektion. Die Kontrollen würden ganztägig stattfinden."Die jüngsten Entwicklungen im Z