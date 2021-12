Bei der landesweitem Corona-Kontrollaktion prüften unter anderem Beamte der Polizeidirektion Osnabrück, ob die Fahrgäste einen 3G-Nachweis vorweisen können sowie die vorgeschriebene FFP2-Maske tragen.

Tobias Saaltschmidt

Osnabrück. Wegen der steigenden Infektionszahlen ist am Donnerstag in ganz Niedersachsen die Einhaltung der Corona-Maßnahmen in Bus und Bahn kontrolliert worden. Die Osnabrücker Polizei hat sich an der ganztägigen Kontrollaktion beteiligt.

Bei der von 6 bis 20 Uhr dauernden Aktion wurden die Beamten der Polizeidirektion durch die Bereitschaftspolizei Niedersachsen und die Bundespolizei unterstützt. Im Fokus stand die Überprüfung des 3G-Nachweises sowie der Einhaltung der