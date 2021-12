Mobiles Team bietet offene Corona-Impfaktionen in Osnabrück an

An verschiedenen Stellen im Osnabrücker Stadtgebiet impft ein mobiles Team vor und nach Weihnachten gegen Corona. (Symbolfoto)

Kay Nietfeld/dpa

Osnabrück. Vor Weihnachten sowie zwischen Weihnachten und Neujahr bietet ein mobiles Impfteam an verschiedenen Stellen in der Stadt Osnabrück Impfungen gegen das Coronavirus an – ohne vorherige Terminvereinbarung.

"Im Angebot sind dabei die Impfstoffe von Johnson & Johnson und Moderna sowie – für Menschen im Alter von unter 30 Jahren und Schwangere – Biontech", kündigt die Stadt in einer Mitteilung an. Möglich seien jeweils Erst-, Zweit- und Auff