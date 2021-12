In der Silvesternacht sind Taxifahrten sehr begehrt. Bei einigen Taxiunternehmen aus Osnabrück und Umgebung kann man daher Fahrten vorbestellen. (Symbolbild)

Imago images/Michael Gstettenbauer

Osnabrück. Große Silvesterpartys wird es in Osnabrück und Umgebung zwar nicht geben, private Treffen in kleiner Runde sind aber erlaubt. Für den Rückweg nehmen Feiernde gern ein Taxi. Doch die sind an Silvester nicht immer leicht zu bekommen. So kann man sie vorab bestellen.

Silvester ist für viele Menschen ein beliebter Anlass zum Feiern. Nur der nächtliche Heimweg ist nicht immer angenehm. Eine beliebte Anlaufstelle sind die Taxiunternehmen in der Region. Allerdings kann es schwierig werden, in der Silvestern