Die Assistenzärztinnen Carmen Weber und Michaela Hartmann arbeiten auf der Corona-Normalstation und der Corona-Intensivstation im Marienhospital Osnabrück.

Jörn Martens

Osnabrück. Sie sind junge Ärztinnen, die ihre Fachausbildung am Marienhospital in Osnabrück absolvieren. Sie arbeiten auf der Corona-Normal- und der Corona-Intensivstation und haben uns von ihrem Alltag berichtet.

In diesem Artikel erfährst Du:Wie es ist, als junge Ärztin auf einer Corona-Station zu arbeiten.Was für Herausforderungen der Job mit sich bringt.Wie der Arbeitsalltag in einer Klinik in Pandemie-Zeiten aussieht.Dr. Carmen Weber ist 25 Jahr