Diese Bäcker in Osnabrück haben am 2. Weihnachtstag 2021 geöffnet

Das sind die Öffnungszeiten der Bäcker in Osnabrück am 2. Weihnachtstag, 26. Dezember 2021. (Symbolbild)

Paul Knecht/dpa

Osnabrück. Welche Bäcker haben in Osnabrück am 26. Dezember 2021 geöffnet? Eine Übersicht, wo man in diesem Jahr am 2. Weihnachtstag frische Brötchen bekommt.

Zwar bekommt man am 2. Weihnachtsfeiertag in Osnabrück nicht in jeder Filiale frische Brötchen, doch einige Bäcker haben geöffnet.Öffnungszeiten der Bäckereien in Osnabrück am 2. Weihnachtstag (Sonntag, 26. Dezember 2021)Back-FactoryGroße S