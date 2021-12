In Osnabrück wird am Montag ein weiteres Impfzentrum seinen Betrieb aufnehmen. (Symbolfoto)

Osnabrück. In Osnabrück wird ab Montag, 20. Dezember, ein weiteres Impfzentrum eingerichtet: In der Käthe-Kollwitz-Schule am Schölerberg soll zunächst Moderna verimpft werden. Das Land Niedersachsen kündigt außerdem ein Sonderkontingent Biontech an.

Dem neuen Impfzentrum in der Käthe-Kollwitz-Schule an der Hanns-Braun-Straße 2 stehen zunächst täglich 300 Dosen des Impfstoffes von Moderna zur Verfügung, wie Stadtsprecher Simon Vonstein in einer Pressemitteilung meldet. Verabreicht werde