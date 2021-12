Platz eins in der Kategorie Newcomer/Scale-up: Das Unternehmen Visiolab. Co-Founder und CEO Tim Niekamp (l.) und Head of Operations, Iwo Gernemann (r.) nahmen den Preis entgegen.

NBank

Osnabrück. Zwei Start-ups aus Osnabrück sind in diesem Jahr unter den Gewinnern des Durchstarter-Preises, den das Land Niedersachsen gemeinsam mit Partnern aus Wirtschaft und Verbandswesen vergeben hat. Eines von ihnen hat sogar den ersten Platz belegt.

In der Kategorie Newcomer wählte die Jury das Start-up Visiolab auf Platz eins. Die Idee des Start-ups war es, einen digitalen Kassierer auf den Markt zu bringen, um so Kassenkräfte beispielsweise in Mensen zu den Stoßzeiten zu en