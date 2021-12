Kinderspielplatz Grünberger Straße in Voxtrup wird wiedereröffnet

Der Spielplatz an der Grünberger Straße in Voxtrup ist wieder bespielbar. Am Wochenende wird er eröffnet.

Osnabrücker Service-Betrieb/Benedikt Kohn

Osnabrück. Der Kinderspielplatz an der Grünberger Straße in Voxtrup wird zum Wochenende wiedereröffnet. Die Spielgeräte waren in die Jahre gekommen, dem Vandalismus ausgesetzt und auch als Müllablageort missbraucht worden.

Entstanden sei ein Spielplatz, der, eingerahmt von einem alten Baumbestand, "in natürlicher Holzoptik wieder einheitlich und gepflegt aussieht", heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück. Ein großer Holz-Balancierparcours für K