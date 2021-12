Bianca Schulz (Osnabrück klimaneutral, von links), Bürgermeisterin Birgit Strangmann, Andreas Ottmer (Musicians for Future) und Dr. Michael Bilharz (Klimawette) hatten im Oktober gemeinsam zur Teilnahme an der Klimawette aufgerufen. (Archivfoto)

Stadt Osnabrück

Osnabrück. Die Organisatoren der Klimawette haben es nicht geschafft, die Marke von einer Million Teilnehmenden in Deutschland bis zum 1. November zu knacken. Auch Osnabrück konnte die kommunale Klimawette nicht gewinnen.

Bis zur Weltklimakonferenz in Glasgow sollten ab dem 1. Februar eine Million Menschen zusammen eine Million Tonnen CO2 einsparen. Das sei nicht gelungen, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt Osnabrück. Auch die Stadt hatte sich an d