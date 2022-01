Der (Rad-)Verkehr blieb und bleibt ein Reizthema in Osnabrück

Zehn sogenannte Ghost Bikes stehen in Osnabrück. Zuletzt stellten Radaktivisten eines am Heger-Tor-Wall auf, wo Ende Dezember ein 28-Jähriger von einem Lkw-Fahrer getötet worden war.

Swaantje Hehmann

Osnabrück. Der Verkehr in Osnabrück und insbesondere der Radverkehr ist 2021 erneut eines der beherrschenden Themen in der Stadt gewesen. Wieder starb ein Radfahrer, doch es kommt Bewegung in Sachen Radfahrersicherheit. Auch im Umland tut sich etwas.

OSNABRÜCK:Auch in diesem Jahr starb ein Radfahrer, wieder am Wall, wieder unter einem Lkw. Der Ende November getötete Radfahrer ließ die Debatte um Fahrradsicherheit ein weiteres Mal aufflammen. Sie war bereits ein zentrales Thema