Sabine Weber war von 2011 bis 2021 Diakonie-Geschäftsführerin der Altenhilfe.

Diakonie/Jan Magin

Osnabrück. Wie wollen wir im Alter leben? Neue Betreuungs-Konzepte entwickelte Sabine Weber. Die palliative Versorgung und damit das Sterben in Corona-Zeiten war ihr ein Herzensthema. Nun geht die Diakonie-Geschäftsführerin für die Altenhilfe in den Ruhestand.

Eigentlich hatte Sabine Weber, die 2011 zur Geschäftsführung der Altenhilfe in der Diakonie benannt wurde, gehofft, in den letzten Wochen vor dem Ruhestand alles in Ruhe koordinieren und an ihren Nachfolger Sascha Rehberg zu übergeben. Doch