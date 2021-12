1000-Bäume-Aktion in Osnabrück: 50 Obstbäume in Sutthausen geplanzt

In Sutthausen werden 50 Obstbäume gepflanzt. Sie sind Teil der Aktion "1000 Bäume für Osnabrück". Von links: Fritz Brickwedde, Antonius Fahnemann, Thomas Maag.

Frederik Kathmann

Osnabrück. An der Talstraße in Sutthausen werden 50 große Obstbäume angepflanzt. Sie sind Teil des Projektes „1000 neue Bäume für Osnabrück“, das die Haarmann-Stiftung für Umwelt und Natur und die Stiftung Osnabrücker Club ins Leben gerufen haben. 125 neue Bäume stehen bereits auf städtischen Flächen, 150 weitere sind in konkreter Planung.

Die 50 Obstbäume an der Talstraße sollen schon bald einen Beitrag zur Verbesserung der Lebensqualität vor Ort leisten. „Für ein nachhaltig gutes Mikroklima brauchen wir möglichst viele Bäume. Damit die Stadt sich in den nächsten Jahren und