Wir haben zusammengestellt, welche Begriffe im Jahr 2021 in Bezug auf Osnabrück am häufigsten gesucht wurden. (Symbolfoto)

Matt Rourke/dpa

Osnabrück. Google sammelt die Daten der Suchanfragen, die in die Suchmaschine eingegeben werden. Im Jahr 2021 waren für Osnabrück vor allem zwei Themengebiete gefragt. Eine Übersicht.

Einen Einblick, welche Begriffe in bestimmten Regionen besonders häufig gesucht wurden, liefert des Unternehmen über die Funktion Google Trends. Hier lässt sich auch ablesen, was die Nutzer in und um Osnabrück am meisten interessiert hat.&n