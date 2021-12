Auch Muslime in Osnabrück feiern Weihnachten

Auch Muslime aus Osnabrück können christlichen Traditionen rund um Weihnachten etwas abgewinnen. (Symbolfoto)

imago images/IPA Photo

Osnabrück. Auch für Muslime in Osnabrück ist Weihnachten eine besinnliche Zeit. Sehr beliebt sind Weihnachtsmärkte mit allem, was dazu gehört – und die Kinder bekommen auch das eine oder andere Geschenk.

In Mahmoud Farrag weckt das Weihnachtsfest Heimatgefühle. „Die Familien kommen zusammen und es herrscht eine ganz besondere Atmosphäre“, sagt Mahmoud, 27 Jahre alt, aus Osnabrück. „Das erinnert mich sehr an mein Heimatdorf in Ägypten.“ 2015