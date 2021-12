Hellmann in Osnabrück bekommt rätselhaften Hackerangriff in den Griff

Hellmann in Osnabrück ist Ziel einer Cyberattacke geworden.

Michael Gründel

Osnabrück. Die Hintergründe des Cyberangriffs auf Hellmann Worldwide Logistics mit Hauptsitz in Osnabrück sind weiterhin ein Rätsel. Der Geschäftsbetrieb läuft in weiten Teilen wieder, wie das Unternehmen am Montagmorgen mitteilte.

Die Krisen-Einsatzgruppe ("Global Crisis Taskforce") des Unternehmens und extrene Experten hätten am Wochenende weitere Fortschritte bei der Eindämmung des Hackerangriffs gemacht, teilte Hellmann Worldwide Logistics auf seiner Homepage mit.