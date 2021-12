Corona-Regeln: Diese Änderungen gelten ab sofort in Stadt und Landkreis Osnabrück

Der Friseurbesuch ist ab sofort auch wieder für Ungeimpfte möglich – mit negativem Corona-Test. Bei körpernahen Dienstleistungen greift in Stadt und Landkreis nach einem Gerichtsbeschluss und Änderungen in der Verordnung die 3G-Regel. (Symbolfoto)

imago images/C3 Pictures

Osnabrück. Seit Sonntag, 12. Dezember, gilt in Niedersachsen eine neue Corona-Verordnung. Damit haben sich auch Regeln in Stadt und Landkreis Osnabrück geändert. Was gilt im Handel und bei körpernahen Dienstleistungen? Wann ist statt 2Gplus 2G möglich? Eine Übersicht.

Diese Änderungen gelten seit Sonntag, 12. Dezember, in der Region: Kontaktbeschränkungen: 2G im Einzelhandel: Der Zugang zu Einzelhandelsgeschäften ist seit Sonntag auf vollständig Geimpfte und Genesene beschränkt (2G-Regel). Es müssen