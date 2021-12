Von Stefan Donhauser ist die Keramikbüste im Vordergrund. Sein Vater Wilhelm Plogmann trägt mit Acryl-Bildern zur Gemeinschaftsausstellung im Kunstquartier bei. Foto: Tom Bullmann

Osnabrück. Acrylarbeiten von Vater Wilhelm Plogmann und Keramikbüsten von Sohn Stefan Donhauser präsentiert zurzeit die Ausstellung „Horizonte“ im BBK-Kunstquartier.

Die einen haben die Augen kontemplativ geschlossen, die anderen schauen aufmerksam den Betrachter an oder in den Raum. Doch was haben sie da am Kopf? Oder was ist da auf ihrem Kopf? Was wie gestapelte Kieselsteine oder formschöne Kringel au