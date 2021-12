Mit Humor und Herzlichkeit ging Judith Hermann auf die Fragen des Publikums ein. Foto: Thomas Osterfeld

Thomas Osterfeld

Osnabrück . Im Rahmen der Lesereihe "LiteraTour Nord" las Autorin Judith Hermann am Freitag im ausverkauften Blue Note aus ihrem aktuellen Roman "Daheim" und fungierte zudem als Moderatorin.

Sie ist geschieden, lebt in einem Haus an der Küste und lauscht sensibel auf die nächtlichen Laute an ihrer Haustür. Vor 30 Jahren arbeitete sie noch in einer Zigarettenfabrik und erhielt von einem Zauberer das Angebot, ihn als dessen Assis