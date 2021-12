2Gplus oder 70 Prozent: Was machen Osnabrücker Gastronomen?

2Gplus? 70 Prozent? Die Stimmung in der Gastronomie ist unsicher. In den Grünen Jäger ging es am Freitagabend aber nur mit 2Gplus und Maske.

André Havergo

Osnabrück. 2G, 2Gplus, Booster-Impfung, 70 Prozent Kapazität – wie wirken sich die neuen Corona-Verordnungen auf die Osnabrücker Gastronomie aus? Die Wirte sind unsicher.

Am 1. Dezember wurde in Niedersachsen die 2Gplus-Regelung eingeführt. Wer nun in ein Restaurant oder eine Kneipe gehen wollte, brauchte neben zwei Impfungen auch einen Test. Ab dem 4. Dezember entfiel die Testpflicht für Menschen mit einer