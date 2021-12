Die Allee am Herrenteichswall hat es Rama (links) und Hala besonders angetan. Dort haben sie Fotos gemacht, die in einem "jugendlichen Stadtführer" und in einer Ausstellung der Eleganz Bildungsplattform am Rosenplatz zu sehen sind.

André Havergo

Osnabrück. Einen anderen Blick auf Osnabrück präsentieren elf Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren, die neu in der Stadt sind und nun einen „jugendlichen Stadtführer“ erstellt haben.

Unter dem Projektnamen „Mach mal Auge“ haben sich die Jugendlichen, die allesamt migrantische Hintergründe aufweisen, in den Herbstferien 2020 in Osnabrück umgesehen. „Man kann in Osnabrück viele Orte entdecken“, sagt die 13-jährige Hala, d