Von Montag an gilt 2G-Regel im Einzelhandel in Stadt und Landkreis Osnabrück

2G-Zutritt im Weihnachtsgeschäft: Wer in Stadt und Landkreis Osnabrück einkaufen gehen will, muss ab sofort an den Eingängen einen Impf- oder Genesenennachweis erbringen. (Symbolfoto)

imago images/Michael Gstettenbauer

Osnabrück. Wer ab Montag, 13. Dezember, in Stadt und Landkreis Weihnachtsgeschenke besorgen will, muss eine Neuerung beachten. Der Zutritt ist fortan auf 2G beschränkt. Diese Regel setzt das Land Niedersachsen mit einer neuen Corona-Verordnung in Kraft. Ausgenommen sind Geschäfte des täglichen Bedarfs.

Das neue Regelwerk sollte formal ab Sonntag, 12. Dezember, und nicht wie bis Freitagmittag vom Land geplant bereits ab Samstag, 11. Dezember, gelten. Ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichts in Lüneburg mache eine kurzfristige Überarb