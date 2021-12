Inklusion: Wenn Chefs behinderten Menschen in Osnabrück eine Chance geben

Holger Joerges (im Bild vorne), der jahrelang in der Behindertenwerkstatt in Sutthausen gearbeitet hat, hat seit 2019 einen Job als Hausmeister im Katharina-von-Bora-Haus in Osnabrück.

David Ebener

Osnabrück. Oft haben es Menschen mit Behinderung schwer, auf dem Arbeitsmarkt einen Job zu finden. Holger Joerges hat es in Osnabrück geschafft. Warum Arbeitgeber ihm eine Chance gegeben haben und welche Vorteile Chefs haben, wenn sie Schwerbehinderte einstellen, erklärt Oscar Hubrich vom Integrationsfachdienst der Caritas.

Holger Joerges wollte aus der Behindertenwerkstatt in Sutthausen raus und auf dem Arbeitsmarkt eine Stelle finden. Erst hat er in einem großen Möbelhaus in Osnabrück vor allem den Verpackungsmüll wegsortiert, aber die Arbeit hat ihm nicht z