So läuft der Schulbetrieb in der vierten Welle in Osnabrück

Unterricht mit Maske an der Thomas Morus Schule. "Maskenpflicht und Tests sind Alltag geworden", sagt Schulleiter Matthias Wocken.

David Ebener

Osnabrück. Während die Corona-Werte sich derzeit auf hohem Niveau einpendeln und die neue Regierung über weitere Maßnahmen diskutiert, läuft der Betrieb an den Schulen weitestgehend ungestört weiter. Die Angst der Schüler vor dem Virus hat insgesamt abgenommen, doch beschäftigen moralische Fragen sie zunehmend.

Rund 25 Schüler sitzen in Reihen in einem Klassenraum der Thomas Morus Schule (TMS) in Osnabrück. Auf den Tischen liegen Tablets, aufgeklappte Bücher und Collegeblöcke. Es sieht wahllos aus, wie die Jungen und Mädchen der 8d an ihren Plätze