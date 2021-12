Fast doppelt so breit als eine übliche Trage ist die aus dem Schwerlast-Rettungswagen für den Transport adipöser Patienten, den ASB-Geschäftsführerin Elisabeth Schmidt bearbeitet.

David Ebener

Osnabrück. Immer häufiger wird bei Einsatzfahrten des Arbeiter-Samariter-Bunds (ASB) in Osnabrück der Schwerlast-Rettungswagen angefordert. Warum ist das so?

Am 1. Oktober 2012 wurde der erste Schwerlast-Rettungswagen beim ASB in Betrieb genommen. Damals sei es ein Innovationsprojekt gewesen, sagt Geschäftsführerin Elisabeth Schmidt. „Zu dieser Zeit waren wir der erste Anbieter in Niedersachsen.