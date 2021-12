Warum Beschäftigen in der Region mehr Geld bleibt als im Bundesschnitt

In der Region verdienen Arbeitnehmer weniger als im Bundesschnitt. (Symbolfoto)

Jens Büttner/dpa

Osnabrück. Haben Osnabrück und das Emsland aufgrund vergleichsweise niedriger Löhne und Gehälter einen Standortnachteil? Nein, heißt es in einer Analyse der IHK, denn Arbeitnehmern würde am Ende sogar mehr im Geldbeutel bleiben als anderswo.

Ein Blick auf das Gehaltsniveau in Stadt und Landkreis Osnabrück und dem Emsland ist zunächst ernüchternd: Im Schnitt liegen die Bruttolöhne und -gehälter in der Region deutlich unter dem, was Arbeitnehmer im Niedersachsen- oder im Bundessc