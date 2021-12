Nimmt Osnabrücks Landrätin Anna Kebschull an Wahl des Bundespräsidenten teil?

Besondere Ehre im Blick: Geht es nach der Landtagsfraktion der Grünen, soll Landrätin Anna Kebschull in der Bundesversammlung den nächsten Bundespräsidenten wählen.

Philipp Hülsmann

Osnabrück . Die Landrätin des Landkreises Osnabrück, Anna Kebschull, wird möglicherweise am 13. Februar 2022 als Delegierte den neuen Bundespräsidenten mitwählen. Ihr Name findet sich auf einem entsprechenden Vorschlag der Grünen Landtagsfraktionen in Niedersachsen.

Kebschull ist eine von zwölf Personen, die die Landtagsfraktion der Grünen als Vertreter für die Bundesversammlung vorgeschlagen hat. Das Gremium kommt am 13. Februar 2022 in Berlin zusammen, um einen neuen Bundespräsidenten zu wählen.