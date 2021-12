Der Osnabrücker Weihnachtsmarkt ist für dieses Jahr beendet – zu sehen ist hier ein Bild aus dem Jahr 2019. Wo gibt es in der Region noch Alternativen, die man besuchen kann? Wir haben fünf Tipps zusammengestellt. (Archivfoto)

Michael Gründel

Osnabrück. Der Weihnachtsmarkt in Osnabrück ist für 2021 abgesagt. Wer dennoch nicht auf Glühwein, Waffeln und „Last Christmas“ verzichten will, kann andernorts noch über die Märkte schlendern. Wir haben fünf Alternativen in der Region zusammengestellt.

Münster Eigentlich hat Münster nicht einen großen Weihnachtsmarkt, sondern sechs kleine. Die verwinkelte Stadt des Westfälischen Friedens bietet hinter dem Rathaus, am Fuße der Lamberti-Kirche, an der Überwasserkirche, am Aegidii-Markt, am