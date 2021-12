Bei der Buchpremiere in Vechta: (von links) Verleger Alfred Büngen, Alexandra Milas und Helga Bürster.

Geest-Verlag

Osnabrück. Seit ihrer Geburt hat Alexandra Milas Ablehnung erfahren. Als ungewollte Tochter lebte sie in häuslicher Gefangenschaft und wurde von ihren Eltern zwangsverheiratet. Wie sie sich davon befreien konnte, um in Deutschland ein neues Leben zu beginnen, schildert die junge Kurdin in ihrem ersten Buch, das sie am Sonntag in Osnabrück vorstellt.

Die Idee, sich ihre traumatisierenden Erlebnisse buchstäblich von der Seele zu schreiben, kam von ihrem Musiklehrer. Der Osnabrücker Exil-Verein hat dann den Kontakt zu Autor Heiko Schulze und Verleger Alfred Büngen vermittel