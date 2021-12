Weihnachtszauber in Osnabrück findet weiter statt – mit 2G

In Pagodenzelten beim Weihnachtszauber an der Lotter Straße in Osnabrück gilt ab Donnerstag 2G.

Egmont Seiler

Osnabrück. Der große Weihnachtsmarkt in der Altstadt ist seit Sonntag geschlossen. Der Weihnachtszauber am Weißenburgerplatz in Osnabrück ist weiterhin geöffnet – ab Donnerstag gilt jedoch 2G.

In den weißen Pagodenzelten am Weihnachtszauber werden vor allem kulinarische Genüsse angeboten. Das Angebot reicht von Pulled-Pork-Sandwiches aus dem Smoker und geräucherten Lachswürfeln bis zu Glühwein und Frost-Gin. Dort dürfen sich die