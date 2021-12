Bis hinunter zur Straße standen die Impfwilligen vor der Notdienstambulanz am Klinikum.

Jörn Martens

Osnabrück. Schon zum dritten Mal hatte die Osnabrücker Notdienstambulanz am Klinikum am Dienstag zur offenen Impfaktion gegen das Coronavirus eingeladen. Dennoch reichte auch dieses Mal schon vor dem offiziellen Start um 14 Uhr die Schlange derer, die auf den schützenden Piks warteten, bis an die Straße.

Das Team um Dr. Wolf Biermann vom Beirat der Notdienstambulanz arbeitet konzentriert und zügig. Papiere checken, Personalien aufnehmen, eventuelle Fragen beantworten. Dann der Piks, der vor dem tückischen Virus schützen soll, Aufkleber in d