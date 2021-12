Der Osnabrücker Gesundheitsdienst empfiehlt bei Corona-Infektionen die Intensivierung der Tests bei Kindern und Mitarbeitern einer Gruppe. (Symbolfoto)

imago images/Ute Grabowsky/photothek.net

Osnabrück. Das Land Niedersachsen sieht bei Corona-Infektionen in einer Lerngruppe in Schulen an fünf Tagen hintereinander eine Testpflicht vor – auch für Geimpfte und Genesene. Für Covid19-Fälle in Kitas ist dies nicht vorgeschrieben. Stadt und Landkreis Osnabrück wollen es jedoch in ähnlicher Form auch in Kindertagesstätten anwenden.

Das geht aus einer gemeinsamem Mitteilung hervor. Gibt es in einer Schule einen positiven Corona-Test, sieht das Niedersächsische Landesgesundheitsamt das anlassbezogene Intensivtesten (ABIT) vor. Alle Mitglieder der betroffenen Lerngruppe