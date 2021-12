Drei Männer nach Raubüberfall in Osnabrück festgenommen

Die Polizei hat nach einem Überfall in Osnabrück drei Verdächtige ermittelt und bei Durchsuchungen mehrere Objekte sichergestellt. (Symbolfoto)

imago images/Fotostand/K. Schmitt

Osnabrück. Nach einem Raubüberfall Ende November in Osnabrück, bei dem ein 28-Jähriger schwer verletzt wurde, hat die Polizei drei Tatverdächtige festgenommen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft erließ das Amtsgericht Untersuchungshaftbefehl gegen die Beschuldigten. Bei den Durchsuchungen stießen die Ermittler zudem auf einen Mann mit offenem Haftbefehl.

Der Überfall hatte sich bereits am 26. November gegen 15 Uhr in der Alten Poststraße ereignet, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von Staatsanwaltschaft und Polizei Osnabrück vom Dienstag. Drei zunächst unbekannte Männer hatten dort e