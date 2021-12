Hier geschah der Unfall. Die Stadt will noch in diesem Jahr am Helmut-Kohl-Platz die Rechtsabbiegespur (Richtung Martinstraße) aufheben und zum Radweg machen.

Jörn Martens

Osnabrück. Die Stadt Osnabrück zieht schnell Konsequenzen aus dem Tod des 28-jährigen Radfahrers auf dem Wallring. Die Kreuzungen am Heger Tor und an der Osnabrück-Halle werden provisorisch umgestaltet, um das Radfahren sicherer zu machen.

Still wurde es am Dienstagabend im Stadtrat, als Oberbürgermeisterin Katharina Pötter (CDU) an den 28-jährigen Radfahrer erinnerte, der am 29. November auf dem Wallring starb. "Ich bin sicher, dass uns alle in der Situation ein Gedanke geei