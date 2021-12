Auto landet auf dem Dach: Schwerer Unfall auf Iburger Straße in Osnabrück

Ein Auto ist bei dem Unfall auf der Iburger Straße in Osnabrück auf dem Dach liegen geblieben.

Festim Beqiri/TV7News

Osnabrück. Auf der Iburger Straße in Osnabrück hat sich am Dienstagvormittag ein schwerer Unfall ereignet. Nach ersten Informationen der Polizei hat sich ein Fahrzeug überschlagen und ist auf dem Dach gelandet. Die Straße ist in eine Richtung gesperrt.

Mehrere Fahrzeuge seien an der Kollision in Höhe der Kreuzung mit der Miquelstraße beteiligt, heißt es in einer ersten Mitteilung der Polizei. Gegen 11.39 Uhr soll es zu dem Unfall aus bislang ungeklärter Ursache gekommen sein. Ein Autofahr