Mit seinem Weihnachtsbaum-Taxi beliefert Thorsten Mey seine Kundschaft. Im Umkreis von zehn Kilometern zu Sutthausen sogar kostenlos. Mey weiß, wie man Streit beim Baumkauf aus dem Weg gehen kann.

Jörn Martens

Osnabrück. Beim Kauf des Weihnachtsbaums gibt es häufig Streit zwischen Mann und Frau. Wie ihm aus dem Weg gegangen werden kann, erklärt Thorsten Mey, der in Sutthausen Tannenbäume verkauft und diese auch liefert.

Vor sieben Jahren hat Thorsten Mey begonnen, in Sutthausen Weihnachtsbäume zu verkaufen. Er veranstaltet bundesweit den „Fischmarkt on Tour“. Im Winter war jedoch stets Saure-Gurken-Zeit. Als das Gartencenter Münsterland in der Nachbarschaf