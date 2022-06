Die ehemalige Kaserne AtterEversburg. FOTO: Archiv up-down up-down 25.000 Besucher erwartet Kritik an Konzert in der Kaserne Von PM. | 12.07.2011, 15:22 Uhr

Der Verein „Antikriegsbaracke Atter-Osnabrück“ hat das in der ehemaligen Britenkaserne in Atter/Eversburg geplante Open-Air-Konzert scharf kritisiert und lädt zu einer Podiumsdiskussion heute ab 18 Uhr im Ratssitzungssaal ein. In der Kaserne waren während des Zweiten Weltkrieges jugoslawische Offiziere interniert. Der Verein will die Erinnerung an dieses Kriegsgefangenenlager wahren und kämpft darum, eine ehemalige Lagerbaracke zu erhalten.