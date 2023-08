Zahlen für das erste Halbjahr Rund 25 Millionen Euro Forderungen durch Insolvenzen in Region Osnabrück Von Nina Kallmeier | 05.08.2023, 09:27 Uhr Die voraussichtlichen Forderungen durch Insolvenzen in Stadt und Landkreis Osnabrück gehen in die Millionenhöhe. Symbolfoto: Imago-Images/Burkhard Schubert up-down up-down

Wölfer Motoren aus Osnabrück ist zum dritten Mal pleite, auch Poske in Wallenhorst hat gerade Insolvenz angemeldet. Sie sind nur einige Beispiele für Firmen in der Region, die in diesem Jahr zahlungsunfähig waren. Was die Zahlen des Landesamtes für Statistik für das erste Halbjahr zeigen.