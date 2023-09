Der Angeklagte und sein Verteidiger versuchten vor dem Amtsgericht Osnabrück erst gar nicht, die Vorwürfe der Staatsanwaltschaft zu widerlegen. Die Beweislage war hierfür zu eindeutig: Auf dem Handy des 25-Jährigen wurden nach Datenauswertung insgesamt 22 Dateien mit kinder- und jugendpornografischen Inhalten gefunden. Er soll das Material in Chatgruppen zugeschickt bekommen und die Fotos und Videos anschließend heruntergeladen haben.

Erst im Juli 2021 wurde Paragraf 184b des Strafgesetzbuches, der den Erwerb, die Verbreitung und den Besitz kinderpornografischer Inhalte normiert, von einem Vergehen in ein Verbrechen umgewandelt. Seitdem muss das Gericht also eine Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr verhängen. Der Angeklagte lud sich die Dateien größtenteils vor der Rechtsänderung herunter. Nur einige wenige kamen nach Juli 2021 in seinen Besitz, was aber für eine Verurteilung nach der neuen Rechtslage ausreichte. Zuvor wäre auch eine Freiheitsstrafe von nur drei Monaten in Betracht gekommen.

Angeklagtem will nichts aufgefallen sein

Vor Gericht sagte der 25-jährige Osnabrücker, dass er selbst nicht wisse, wie die Dateien auf seinem Handy gelandet seien. Vermutlich seien sie ihm nicht aufgefallen, weil sie bei legalen pornografischen Inhalten dabei gewesen seien, meint der Angeklagte, der vor Gericht gemeinsam mit seiner Freundin erschienen war. Aufgrund einer unglücklichen Einstellung seines Handys, wodurch alle zugesendeten Bilder gleichzeitig auch gespeichert werden, seien die Dateien endgültig in seinen Besitz gelangt.

Laut dem Gericht lassen die Suchanfragen des Angeklagten jedoch Gegenteiliges vermuten. Die Kammer beließ es dennoch bei der Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr, die auf die Regelbewährungszeit von drei Jahren ausgesetzt wurde. In diesem Zeitraum darf sich der Osnabrücker nichts zuschulden kommen lassen, da die Bewährung sonst aufgehoben werden könnte. Daneben verurteilte ihn das Gericht zu einer einmaligen Zahlung von 1000 Euro an den Kinderschutzbund Osnabrück.

Für den Angeklagten sprächen insbesondere seine geregelten Lebensverhältnisse sowie der Umstand, dass er keine Vorstrafen hatte. Die jetzige Verurteilung wird für zehn Jahre im Register zu finden sein. Begünstigend wirkte sich vor allem auch die verhältnismäßig geringe Anzahl der Dateien aus, erklärte die Vorsitzende Richterin. Wenn man beruflich mit entsprechenden Fällen zu tun habe, sei man ganz andere Mengen gewöhnt.