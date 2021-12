XR-Innovation-Hub: Region Osnabrück taucht ein in virtuelle Welten

Augen auf und rein ins virtuelle Universum: Unternehmen aus der Region Osnabrück bekommen einen Zuschuss für Werkzeuge, um mit XR-Technologien zu arbeiten.

imago images/Westend61

Osnabrück. Mit welchen Handgriffen lässt sich mein streikendes Fliewatüüt wieder in Betrieb setzen? Bei so komplizierten Aufgaben könnte die Extended Reality (XR) helfen. In der Region Osnabrück wird sie mit 200.000 Euro gefördert.

Das niedersächsische Wirtschaftsministerium sieht in der Erweiterten Realität ein Instrument, das neue Verfahren und neue Arbeitsplätze hervorbringen kann. Einige Unternehmen aus dem Raum Osnabrück, darunter etliche Startups, wollen mit die