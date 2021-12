Osnabrückerin Ursel Schnieder war 20 Jahre ehrenamtlich in der Kleiderkammer tätig

Ottmar Steffan (vorne, dritter von links) überreichte Ursel Schnieder (vorne, vierte von links) den Weihbischof-Kettmann-Preis für das jahrelange Engagement in der Kleiderkammer. Gemeinsam mit den anderen Ehrenamtlichen wurde die Preisverleihung gefeiert.

Caritas/Nadin Kohlbrecher

Osnabrück. Seit der Corona-Pandemie ist die Kleiderkammer in der Heilig-Kreuz-Gemeinde im Osnabrücker Stadtteil Schinkel geschlossen. Im Jahr 2000 wurde das ehrenamtliche Projekt gegründet. Ursel Schnieder war von Anfang an dabei. Sie erinnert sich an die Zeit und besondere Momente.

Heute ist Schnieder 85 Jahre alt, lebt mit der Familie ihrer Tochter in einem großen Haus in der Dodesheide und blickt zurück auf 20 Jahre ehrenamtliche Arbeit in der Kleiderkammer. Traurig ist sie, dass es vorbei ist. Aber Ursel Schnieder