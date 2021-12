Dessous-Geschäft Intimissimi eröffnet im Frühjahr in der Großen Straße

Frischer Wind in der Osnabrücker Innenstadt: Im Frühjahr wird der italienische Dessous-Hersteller Initmissimi hier eine Filiale eröffnen.

Aaltje Hinrichs

Osnabrück. Nach der Geschäftsaufgabe des Kosmetikherstellers Yves Rocher tut sich was in der Osnabrücker Innenstadt. Die italienische Dessous-Marke Intimissimi zieht im Frühjahr kommenden Jahres in das Ladenlokal. Intimissimi gehört zum Calzedonia-Konzern, der wenige Meter weiter bereits einen Store betreibt.

Der italienische Dessous-Laden Intimissimi hat jetzt bekanntgegeben, in das Ladenlokal in der Großen Straße 22 zu ziehen. Im neuen Geschäft wird es auf 45 Quadratmetern Dessous, Nachtwäsche und Homewear-Waren für Männer und Frauen geben.&nb